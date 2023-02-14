"Движение легкового транспорта и автобусов по левой стороне Крымского моста будет открыто до конца февраля", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что восстановительные работы на Крымском мосту почти завершены.

"В ближайшие две недели специалисты починят поврежденные инженерные системы, установят барьерное ограждение и нанесут термопластиковую разметку", — добавили в Росавтодоре.

По данным пресс-службы, на новых пролетах левой стороны автодорожной части Крымского моста уложены все слои асфальта уложены. "Сегодня мостовики уложили финишный слой асфальтобетона на четырех новых пролетах автодорожной части Крымского моста. Работы выполнены с опережением графика", — отмечается в сообщении.

В Росавтодоре уточнили, что укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на Крымском мосту началась во вторник утром и была закончена к 15:00.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал об укладке первого слоя асфальтобетона на восстановленных пролетах Крымского моста в воскресенье, 12 февраля. Общая толщина покрытия на Крымском мосту составила 11 см.

Правую сторону автодорожной части, которая приняла на себя основную ударную волну от взрыва, произошедшего 8 октября прошлого года, восстановили в течение 56 дней. Движение по восстановленным пролетам было открыто 5 декабря, после чего мостовики начали работы на освобожденной от транспорта левой стороне.

В тот же день, 5 декабря, Путин проехал по восстановленной правой части Крымского моста, выслушал доклад о проведенных работах и во время открытия движения поручил привести к нормативному состоянию левую, менее пострадавшую часть. Он сказал, что ремонт автомобильной части моста в целом завершится в марте.