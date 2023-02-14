Регулярные рейсы запланированы дважды в неделю — по вторникам и субботам. Время в пути — 3 часа 45 минут.

Отмечается, что на данный момент Nordwind летает в Сочи из ряда городов Приволжского федерального округа: Казани, Нижнекамска, Уфы, Самары, Перми, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Ульяновска, Саранска, Чебоксар. Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту и имеет одну из самых развитых маршрутных сетей регулярных полетов по стране. Базовыми аэропортами являются Шереметьево, Пулково, Сочи, Казань, Калининград и Новокузнецк.