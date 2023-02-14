"Около 16 часов у воздушного судна Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс по маршруту Мирный-Иркутск, во время полета сработал датчик неисправности системы кондиционирования. В связи с этим было принято решение о возврате самолета в аэропорт "Мирный", — говорится в сообщении.

Самолет благополучно сел, 92 пассажира и 6 членов экипажа не пострадали. В настоящее время неисправность устранена. Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).