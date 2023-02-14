"У нас есть своя задача по аэропорту "Семязино", который работает в ограниченном режиме — в основном, военные сейчас там взлетают, плюс "ДОСААФ", плюс "Авиалесохрана". Но не только мечта, но и желание практическое у нас есть — восстановление аэропорта "Семязино" во Владимире. Мы бы пообщались на эту тему", — сказал Авдеев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник, обращаясь к Нерадько.

Он отметил, что тема восстановления аэропорта прорабатывается давно, она "непростая", в частности, требуется удлинение взлетно-посадочной полосы.

"Но есть некоторые предложения, которые, мне кажется, взаимовыгодные и интересные и для Минобороны, и для Росавиации, и для области. Поэтому если будет возможность, я попросил бы пообщаться и выработать какой-то план действий. Область примет деятельное участие в развитие аэропорта за счет своих средств и привлеченных", — заявил Авдеев.