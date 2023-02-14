"У нас стандартно порядка 20 тысяч человек посещают Масленицу", — сказала Минина.

В последний день масленичной недели в центральной части парка на более чем шести интерактивных площадках гостей с 12:00 будут встречать ряженые, фольклорные коллективы, уличные и петрушечные театры. Приедут творческие коллективы скобарей из Пскова, артель кулачных бойцов "Буза" из Вологодской области, ожидается казачья джигитовка.

Кульминацией гуляний станет обряд сжигания семиметрового чучела Масленицы на Масляном лугу в 18:00.

"Наше чучело со своим авторским почерком — "черным сердцем", которое мы изготавливаем в виде черного ящика и устанавливаем во дворе Конюшенного корпуса с 20 февраля, чтобы все могли оставить там все невзгоды, грехи перед великим постом, чтобы все это сгорело на масленичном костре", — сказала Минина.

На Сытном дворе развернутся ярмарки, где будут представлены фермерские хозяйства из Адыгеи, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Московской областей. Гостей парка ждут блины, сбитень, сыры, дичь на вертелах и другие фермерские продукты.