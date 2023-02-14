Обратить внимание на нудистские пляжи предложила начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних республиканского МВД Ольга Алексеева.

"В связи с тем, что привлечь данных лиц за нахождение в обнаженном виде в соответствии с кодексом об административных правонарушениях РФ проблематично, отсутствует состав, попадающий под данный вид поведения, решить данную проблему можно путем внесения соответствующих норм в закон Республики Крым "Об административных правонарушениях в Республике Крым" и предусмотреть ответственность за нахождение в обнаженном виде в местах общего пользования, в том числе на пляжах", — сказал Алексеева на заседании комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма.

В качестве примера Алексеева привела популярный пляж в Коктебеле, где нудисты загорают непосредственно на центральной набережной. Она также предложила главам муниципалитетов принять меры по переносу таких пляжей и оборудовать их.

Председатель Государственного совета республики Владимир Константинов согласился, что мягкость в этом вопросе недопустима.

"Безусловно, надо проработать. Как любая инициатива, она должна быть проработана на правовом уровне, и посмотреть перспективы принятия. Но никто не мешает сегодня и правоохранителям вести себя более жестко в местах общего пользования", — сказал он журналистам во вторник.