"На 2023 год заложена цифра предложенных мест — 3 млн пассажиров за летний период и за весь 2023 год — 5,5 млн пассажиров. Это прирост порядка 40% к 2022 году", — сказал Садретдинов на заседании комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма во вторник.

По его словам, подвижной парк составит порядка 880 вагонов. Кроме того, компания пересмотрела маршрутную сеть.

"Запланировали все наши запуски с мая. В частности, помимо основной маршрутной сети будут назначены пять дополнительных пар поездов. Будут дополнительно назначены маршрутные сети — поезда до Уфы, Челябинска и Мурманска. Пересмотр маршрутной сети позволит нам использовать наши нитки на 100%. В прошлом году мы их использовали на 80%", — отметил он.

Садретдинов также отметил, что ГСЭ обслужил в 2022 году 3,89 млн пассажиров на крымском направлении, в том числе 2,2 млн человек за лето.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе, на направлении Москва — Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда "Таврия" на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года. Перевозчик в январе 2020 года подпал за это под санкции США.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих владельцев.

В 2022 году Крым принял 6,5 млн туристов — это на треть меньше показателя предыдущего года. Власти объясняют снижение с логистическими сложностями.