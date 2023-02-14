"В проекте расписания омского аэропорта на весенне-летний период 2023 года представлены направления из Омска в Ереван, Наманган, Ташкент, Ош, Душанбе и Астану", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прямые рейсы в крупнейшие города стран Азии откроют благодаря переговорам, которые провел в прошлом году губернатор Александр Бурков в ходе официальных визитов в Армению, Таджикистан и Узбекистан.

Так, с 27 марта по 23 октября армянская авиакомпания Shirak Avia планирует выполнять рейсы в Армению один раз в неделю — по понедельникам.

Узбекская авиакомпания Uzbekistan Airways с 26 марта по 27 октября планирует выполнять еженедельные рейсы по пятницам в город Наманган, по воскресеньям — в Ташкент.

Рейсы в города Ош (с 27 марта по 24 октября) и Душанбе (со 2 мая по 24 октября) по вторникам планирует выполнять авиакомпания "Северный ветер".

В столицу Казахстана Астану ежедневно продолжит летать авиакомпания Qazaq Air.

В пресс-службе регионального Минтранса "Интерфаксу" уточнили, что пока это только планы, и расписание авиарейсов в обратном направлении еще не утверждено. В министерстве также отметили, что три из шести международных авиарейсов (в Наманган, Ош и Астану) ранее уже осуществлялись.

"У Омской области — высокий транзитный потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества со странами Азии. Об этом свидетельствует возросший пассажиропоток омского аэропорта. По итогам прошлого года он вышел на рекордный показатель — 1,6 млн пассажиров. Прямое авиасообщение — необходимый шаг для выстраивания новых логистических цепочек и развития промышленной кооперации с дружественными государствами", — приводятся в сообщении слова главы региона.

Бурков считает, рейсы из Омска привлекут больше инвесторов и туристов не только из близлежащих регионов, но и из всей России.

"Об этих и других положительных эффектах прямого авиасообщения мы говорили во время официальных визитов омской делегации в Армению, Узбекистан и Таджикистан. В соседних республиках на самом высоком уровне есть понимание того, что прямые рейсы — это окно возможностей для роста взаимного товарооборота", — добавил губернатор.