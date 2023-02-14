Также свыше 143,8 млн рублей будет выделено на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры — это гранты на создание частных музеев, обустройство детских и спортивных зон, развитие туристических маршрутов.
"Сфера туризма имеет ключевое значение для комплексного развития региона, создания рабочих мест, модернизации экономики, увеличения доходной части областного бюджета", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.
По данным областного правительства, по итогам 2022 года Верхневолжье посетило более 2,6 млн туристов, а за прошедшие четыре года общий турпоток в регион составил 9,5 млн человек.
Росту показателей в сфере туризма способствовало развитие туристических маршрутов, создание новых объектов показа, повышение квалификации специалистов туриндустрии, добавили в пресс-службе.