"Выполнение рейсов начинается с 14 февраля два раза в неделю — по вторникам и субботам, а с 23 февраля — три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам", — говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться на воздушных судах De Havilland Dash-8-Q400NG.

Согласно расписанию на сайте аэропорта, Qazaq Air — единственная авиакомпания, выполняющая рейсы из Новосибирска в Астану.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, рейсы были прекращены с начала действия зимнего расписания — в последнее воскресенье октября 2022 года. Причину прекращения рейсов агентству не уточнили.

"Толмачево" — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. В 2022 году аэропорт обслужил 7,585 млн человек, что на 12,2% больше, чем в 2021 году. В настоящее время новосибирский аэропорт располагает двумя взлетно-посадочными полосами и тремя терминалами.