В их число входит проведение работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", на них будет направлено 8,4 млрд рублей.

Среди основных запланированных мероприятий на 2023 год — работы по реконструкции Екатеринбургской кольцевой дороги, строительство транспортного узла вблизи концерна "Калина", приведение в нормативное состояние опорной сети на региональных дорогах.

"В 2023 году объем реализуемых мероприятий — в том числе, количество километров отремонтированных, введенных в эксплуатацию дорог, строительство — будет больше. Потому что мы уже сейчас, на старте, находимся в тех параметрах финансирования, которые у нас в прошлом году были за весь год", — сказал Старков.

Он уточнил, что в 2022 году в Свердловской области было построено 26 км региональных и муниципальных дорог, отремонтировано более 350 км дорог. Также проводились работы ремонту и строительству мостовых сооружений.