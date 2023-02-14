"В 16 часов на номер "101" поступило сообщение о возгорании в кафе на улице 3 июля. К месту пожара были направлены пять пожарных расчетов. Люди эвакуировались до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарных из-под кровли деревянного двухэтажного здания шел дым. В настоящее время идет тушение открытого огня внутри здания. На размещенном в Телеграм-канале видео видно, что загорелось строение в зоне исторической застройки "130-й квартал" ("Иркутская слобода").