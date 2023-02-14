«В 2023 году к пулу предприятий, включившихся в акселератор по промтуризму Агентства стратегических инициатив (АСИ), присоединились компании фармацевтической отрасли. В их числе – ГК «ХимРар» (Московская область), «Полисинтез» (Белгородская область), «Нанолек» (Кировская область), а также «Велфарм» в Москве и Курганской области», — говорится в сообщении.

Как отметили в АСИ, в настоящее время промышленный туризм в России развивают 400 предприятий всех отраслей промышленности от металлургии, энергетики, авиа- и машиностроения, легкой и пищевой промышленности до сельского хозяйства и народно-художественных промыслов.

«Благодаря политике открытой промышленности любой человек сможет убедиться в качестве российских лекарственных препаратов: увидеть производственный процесс, оборудование, узнать о применяемых технологиях, познакомиться с сотрудниками», – отметила директор проектов дивизиона АСИ «Городская экономика» Ольга Шандуренко.

По словам заместителя министра промышленности и торговли России Алексея Беспрозванных, регионы и предприятия видят в промтуризме эффективный инструмент решения серьезных социально-экономических задач – к примеру, повышения информированности россиян о современных промтехнологиях, качестве российской продукции, массового привлечения специалистов на предприятия и повышения престижа рабочих и технических профессий, а также формирования новой политики открытости и диалога с потребителем.

Как пояснили в АСИ, в дальнейшем доработанные экскурсии разместят в онлайн-путеводителе по промышленному туризму «Все – на завод!». При этом регулярность проведения экскурсии, их стоимость и иные параметры предприятия определяют самостоятельно.