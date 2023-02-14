"С 22 февраля по 1 марта за призовые места в параллельных дисциплинах по сноуборду будут бороться около 120 сильнейших спортсменов из Алтайского, Камчатского, Пермского, Краснодарского, Красноярского, Приморского краев, Новосибирской, Свердловской, Челябинской, Сахалинской областей, Республики Татарстан и других регионов России", — говорится в сообщении.

В числе участников предстоящих всероссийских состязаний пресс-служба назвала победителей и призеров международных соревнований и Олимпийских игр: Вика Уайлда, Дмитрия Логинова, Андрея Соболева, Наталью Соболеву, Марию Волгину, Милену Быкову. Сахалинскую область представит заслуженный мастер спорта София Надыршина.