«Сейчас основной акцент делается на внутренний туризм, и рассчитывать нам нужно, в первую очередь, на российскую аудиторию. На текущий момент, с учетом того, что турист будет пребывать в регионе три дня, мы готовы принять порядка 580-600 тысяч человек. Но пока даже это количество в регион не приезжает. При этом рост, конечно, есть. В постковидный период он составляет ежегодно порядка 37%», — заявил он в ходе пресс-тура «Медиа Звезды», организованного туроператором «Интурист»

Министр отметил, что туристический сезон в регионе стал завершаться позже.

«Несколько лет назад первые туристы приезжали к нам после майских праздников, а после октября турпоток практически сходил на нет. Последние два года у нас бронируют отели, начиная с новогодних праздников, а основная масса туристов приезжает в период с марта по конец ноября. Брешь с ноября по январь-март мы рассчитываем закрывать с помощью всесезонных курортов», — сказал Байтазиев.

Отвечая на вопрос «Интерфакса», на какого туриста ориентируется регион, министр заявил, что Чеченская Республика может предложить большой спектр туристических продуктов.

«Мы ждем разного туриста. У нас есть предложения, которые являются уникальными для Северного Кавказа и для большей части Российской Федерации. К примеру, в области санаторно-курортного отдыха мы активно сотрудничаем с Москвой, принимаем пенсионеров», — сказал Байтазиев.

По его словам, развивается в регионе деловой туризм, есть места для семейного отдыха.

«В дальнейшем, хотелось бы, чтобы к 2030 год количество туристов сравнялось с количеством жителей республики. На данный момент это 1,5 млн человек», — заключил министр.

Байтазиев добавил, что в туристических локациях региона активно возводятся гостиницы. В настоящее время номерной фонд республики составляет 4950 мест и порядка 2 тыс. номеров.