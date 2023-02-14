Обработка дорог от гололеда в Сочи велась всю ночь. Было задействовано более 150 единиц техники. Израсходовано почти 240 тонн песчано-соляной смеси.

"По поручению главы города Сочи Алексея Копайгородского все службы жизнеобеспечения курорта находятся в режиме повышенной готовности. Сформирован достаточный запас противогололедных материалов. Наготове аварийные бригады и спецтехника", — говорится в сообщении.

"Из-за гололёда в целях безопасности некоторые маршруты временно не доезжают до конечных остановок в высокогорных районах со сложным рельефом", — отмечает пресс-служба.

Жителям и гостям Сочи рекомендовано не выезжать в город на личных автомобилях, не оборудованных зимней резиной, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующие дорожной обстановке. Спасатели рекомендуют воздержаться от походов в горы, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами, другими конструкциями и предпринять необходимые меры предосторожности.

По прогнозам метеорологов, во вторник на побережье ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. В предгорьях пройдет снег, вечером местами сильные осадки. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица. Видимость составит 500-1000 м. На побережье возможны заморозки до -5. Утром и днем ветер может усилиться до 15-20 м/с.