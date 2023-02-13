"Два музея и их сотрудничество позволяют нам сегодня увидеть историю Шаляпина на перекрестке двух столиц. Спасибо огромное Петербургскому музею за то, что сегодня, благодаря сотрудничеству, союзу двух главных музыкальных музеев, мы имеем такую возможность почувствовать, увидеть Шаляпина во всей его разности", — сказала на открытии выставки статс-секретарь, замминистра культуры РФ Алла Манилова.

Директор Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица выразила надежду на то, что эта выставка объединит два музея.

Как отметил генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, Шаляпин — человек планетарного масштаба.

"Искусство его, имя его сегодня работает так, как, может быть, не работает что-то другое", — добавил Брызгалов. Он рассказал, что у служителей музея при подготовке экспозиции возникло ощущение, что сейчас в одну из дверей войдет сам Шаляпин.

Выставка "Шаляпин. Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву", открывшаяся в Музее-усадьбе Ф. И. Шаляпина, подготовлена Российским национальным музеем музыки совместно с Санкт-Петербургским государственным музеем театрального и музыкального искусства. Идея проекта — показать многогранную личность знаменитого артиста путём воссоздания аутентичной атмосферы его московского дома-усадьбы и санкт-петербургской квартиры.

Специально для выставки в столицу была доставлена большая часть коллекции дома-музея Шаляпина в Санкт-Петербурге, в том числе предметы интерьера — фрагменты малой гостиной (будуара второй супруги Шаляпина Марии Петцольд), столовой и гостиной, живописные полотна и скульптуры Константина Коровина, Александра Головина, Александра Бенуа, Михаила Нестерова, Виктора Васнецова, Михаила Врубеля из коллекции артиста. На выставке представлен знаменитый портрет Марии Петцольд кисти Бориса Кустодиева и её скульптурный портрет, выполненный самим Шаляпиным.

Для посетителей выставка откроется с 15 февраля.