Объем продаж кондитерских изделий в преддверии этого праздника оценивается примерно в $4 млрд, отмечается в сообщении NCA.

Отпраздновать День всех влюбленных планируют 92% американцев. При этом 93% участников проведенного NCA опроса заявили о том, что хотели бы получить шоколад или другие сладости в этот праздник.

Продажи цветов к празднику в этом году увеличатся на 8,3%, прогнозирует Общество американских флористов.

Ранее Национальная федерация розничной торговли (NRF) США сообщала, что ожидает роста совокупных расходов американцев в День святого Валентина до $25,9 млрд по сравнению с $23,9 млрд в 2022 году, что станет одним из самых высоких значений с начала расчета этого показателя.

Наиболее популярными подарками являются сладости (57%), открытки (40%) и цветы (37%), свидетельствуют результаты опроса NRF.