"Из 27 стран шенгенской зоны документы у российских туристов принимают только визовые центры Италии, Испании, Франции, Греции, Венгрии, Швейцарии, Словении и Хорватии. Визы на 2-3 года дают редко и только узкому кругу людей. Большинству оформляют на срок поездки или до полугода", — говорится в сообщении.

По данным РСТ, чаще всего многократные визы выдает консульство Франции, но записаться на подачу документов в визовый центр этой страны почти невозможно.

"Вызвано это тем, что количество слотов для подачи документов ограничено, и их с помощью ботов бронируют компании-посредники для последующей перепродажи желающим оформить визы. С Италией, Испанией, Грецией и Венгрией ситуация чуть лучше: частное лицо все же может подать запрос самостоятельно. Если повезет, в визовых центрах в Москве можно найти временные слоты и на завтра", — отмечают в союзе.

В связи с этим, по его данным, более реально получить многократный итальянский шенген, хотя и в консульстве Италии доля таких виз невысока.

"Длинные визы – всегда на усмотрение консульства. По наблюдениям туроператоров, Италия чаще может выдавать длинные визы, чем другие страны Шенгена. Для каждой страны в приоритете выданные визы за последние три года, по которым туристы ездили в их страну", – добавили в РСТ.

Туроператоры рекомендуют подавать документы на шенгенские визы не менее чем за 20 рабочих дней до поездки.

"По информации компаний, профессионально занимающихся оформлением виз, в консульстве Италии для получения многократной визы необходимо показать выписку о наличии на счету не менее миллиона рублей. В других может быть достаточно 400-700 тысяч", — добавили в РСТ.

Как напоминают в РСТ, с 1 января, после вступления Хорватии в Евросоюз, подать документы на шенгенскую визу можно также в консульство этой страны. О сроках действия выданных виз туроператоры пока говорить не готовы, так как лишь на этой неделе получат первые паспорта с оформленными хорватскими шенгенскими визами.

В сентябре прошлого Евросоюз приостановил действие соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. Это привело к ужесточению правил оформления шенгенских виз для российских туристов. В частности, увеличились консульский сбор и время рассмотрения документов, расширился список необходимых документов, а консульства почти перестали выдавать многократные визы на длительный срок.