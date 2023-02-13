Курс евро в 18:07 мск составил 79,075 руб./EUR1, поднявшись на 63 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 73,845 руб./$1 — плюс 46 копеек к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR 0,45) увеличилась на 55,58 копейки — до 76,2 рубля.

"В начале недели рубль продолжил терять позиции к основным валютам. Американская валюта при этом обновила очередной максимум с апреля 2022 г. В течение дня против рубля выступали такие факторы, как снижение нефтяных котировок (нефть корректировалась после пятничного роста на планах о сокращении добычи в РФ) и сообщение о подготовке нового пакета европейских санкций, в том числе против четырех российских банков", — отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.