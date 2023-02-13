"В 2023 году в Подмосковье планируется открыть пять лесопарков. В Томилинском лесу в Люберцах завершат первую очередь благоустройства — сделают удобную парковку, пешеходные дорожки, четырехкилометровую вело-лыжную трассу, детские игровые и спортивные площадки", — говорится в сообщении.

Также первый этап работ завершится в Дубровицком лесу в Подольске. Здесь обустроят пешеходную тропу из настила, лыжную и лыжероллерную трассы, спортивную площадку.

После благоустройства откроются Фрязинский, Видновский лесопарки, а также лесопарковая зона в поселке Павловская Слобода.

На всех территориях будут работать кафе и прокат спортивного инвентаря.

Пресс-служба отмечает, что также в 2023 году начнется благоустройство еще семи парков в лесу — в Апрелевке, Химках, Одинцово, Домодедово, Красногорске, Сергиевом Посаде, Лыткарино. Работы завершат в 2024 году.

Планы по благоустройству территорий обсуждались в понедельник на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.