"Неделя тверской книги — одно из значимых событий в культурной жизни Тверской области. Ежегодная выставка региональных изданий объединяет писателей и журналистов, художников, музыкантов, краеведов, издателей, читателей и библиотекарей тверского и других регионов. Участники мероприятия смогут познакомиться с новинками региональной печати, изданными за прошлый год", — говорится в сообщении.

Программа Недели тверской книги насыщена разнообразными событиями.

Среди них — мастер-классы, экскурсии, концерты, всероссийская научно-практическая конференция "XII Исаковские чтения: древнерусское наследие и современность".

На протяжении семи дней будут открыты выставки "Тверская книга — 2022", "Тверские лауреаты всероссийских и региональных премий 2022 года", "По страницам календаря "Тверские памятные даты", художественная выставка выпускников Тверского художественного колледжа А.Г. Венецианова и другие.

Также состоится благотворительная акция "Книги для тверских библиотек", направленная на пополнение фондов.