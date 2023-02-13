"Необходимо больше мероприятий проводить в наших парках. Мы должны вместе с главами насыщать их интересными соревнованиями, конкурсами, играми. Необходимо привлекать лучших, кто привнесет дополнительный интерес к паркам. Мероприятий много не бывает, но важно подумать и над их качеством", — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он также попросил уделить особое внимание мероприятиям для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин в свою очередь отметил, что в 2022 году жители и гости региона посетили подмосковные парки свыше 57 млн раз, это более чем на 16 млн больше по сравнению с 2021 годом. Самыми популярными стали "Пехорка" в Балашихе, городской парк в Мытищах и "Эко берег" в Химках.