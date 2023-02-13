С начала января по 12 февраля Мальдивы посетили 31,7 тыс. россиян. Годом ранее за январь и февраль архипелаг посетили 43,4 тыс. граждан РФ. На втором месте Индия, откуда приехали 27,2 тыс. туристов. Замыкает тройку лидеров Великобритания – 23,6 тыс. путешественников. В топ-5 также вошли Италия (22,5 тыс.) и Германия (15,9 тыс.).

Также в первую десятку попали США (10,6 тыс.), Франция (10,5 тыс.), Китай (5,8 тыс.), Швейцария (5,6 тыс.) и Польша (4,8 тыс.).

Чаще всего иностранные туристы выбирали на Мальдивах размещение в отелях-резортах (68%), 24% выбирали недорогие гестхаузы, 5% — круизы-сафари на туристических лодках и 3% — небольшие гостиницы. Средняя продолжительность пребывания в стране составила 8 дней.

Всего с начала года Мальдивы посетили 248,2 тыс. туристов, это на 30,8% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.