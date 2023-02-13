В последние выходные февраля гостей праздника познакомят с масленичными обрядами восточных славян, забавами с потешниками-скоморохами, покатают на русской тройке. Для желающих также подготовили испытания на силу и ловкость.

"Гостей ждут экскурсии, уличные гулянья, мастер-классы по рукоделию, выступление фольклорных коллективов, а также ярмарка — можно приобрести товары от народных умельцев и полакомиться яствами всевозможными", — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый праздничный день будет завершаться сожжением 15-метрового масленичного чучела.

Этномир — этнографический парк-музей близ деревни Петрово Боровского района Калужской области.