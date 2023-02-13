"Завершен основной этап масштабной реконструкции отдела истории Егорьевского историко-художественного музея. Сейчас первый этап работ завершен. Второй этап — благоустройство территории — планируется выполнить с наступлением благоприятных погодных условий — апрель-май 2023 года", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в здании, которому более 130 лет, возвели двускатную кровлю, усилили фундамент и несущие стены, деревянные перекрытия заменили на монолитные армированные плиты на металлических балках, переложили инженерные коммуникации. До открытия планируется создание новой музейной экспозиции с использованием интерактивного оборудования.

В пресс-службе администрации "Интерфаксу"уточнили, что открыть музей для посещений планируют ко Дню города в сентябре текущего года.

Реконструкция музея проводилась в рамках госпрограммы Подмосковья "Строительство объектов социальной инфраструктуры".