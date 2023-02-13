Глэмпинг расположен на находящемся в собственности участке 2 га. В настоящее время на участке расположены 8 домов (шалаш) в состоянии "под расстановку мебели" каждый на 6 гостей, закладывается здание администрации и начинаются работы по благоустройству территории. Есть все необходимые проекты на расширение базы до 30 домов, обустройства детской площадки, бань и прочей инфраструктуры.

Как сообщил "Интерфаксу" владелец базы, причиной продажи является необходимость вложить финансы в другой бизнес-проект.

"Место очень удобное для приема туристов — участок расположен на популярном туристическом маршруте "Тропа Паустовского", входит в состав эколого-туристского кластера "Паустовский" и отнесен к территориальной зоне: Р-7 "Зона размещения объектов туристического назначения"", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что к глэмпингу подведены асфальтовая дорога и электричество 300 кВт.