"В Московской области впервые в России будет предоставлена новая услуга по оформлению договора на размещение летнего кафе на участках муниципальной земли и неразграниченной госсобственности в электронном виде. Вся процедура будет занимать не более 2 часов, вместо более чем 30 дней "в бумаге" в настоящее время. Услуга будет введена в регионе с 1 апреля", — приводятся в сообщении слова зампреда подмосковного правительства Георгия Филимонова.

Пресс-служба министерства отмечает, что заявку можно будет подавать через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Также на портале заявители смогут выбрать место для размещения веранды из перечня. Затем через личный кабинет будет заключаться договор, заверенный электронной подписью.

В настоящее время подать заявку на размещение летнего кафе в Подмосковье можно только в бумажном виде, сроки рассмотрения — не менее 30 дней.

"В результате введения новой услуги Минсельхозпрод прогнозирует рост числа летних кафе на участках муниципальной земли и неразграниченной госсобственности в регионе более чем в два раза — с 223 трех точек в 2022 году до более чем 500 в текущем году", — добавили в министерстве.