Так, в январе 2022 года авиакомпанией было перевезено 579 тыс. человек.

Ранее со ссылкой на источник в авиаотрасли сообщалось, что "Уральские авиалинии" в 2022 году перевезли свыше 8,49 млн пассажиров, что на 7,7% меньше по сравнению с 2021 годом. В декабре минувшего года авиакомпания перевезла 561,794 тыс. пассажиров, что на 1,2% превысило показатель декабря 2021 года.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Самолетный парк авиакомпании сформирован из европейских Airbus.