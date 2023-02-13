"Мы завершили 2022 год с цифрой 107 тыс. российских туристов. Это лучший результат для эмирата за всю историю. В рекордном 2019 году, до пандемии коронавируса, мы приняли 90-92 тыс. россиян. Сейчас мы превысили этот результат почти на 20%, а результат 2021 года – на 40%", — рассказал он.

Расбей подчеркнул, что еще в сентябре турпоток достигал 50 тыс. и ожидания были скромнее – порядка 90 тыс. туристов до конца года. Однако в последние месяцы 2022 года активность россиян резко выросла, и результат оказался рекордным.

По его словам, общее число иностранных туристов в Рас-эль-Хайме в 2022 году составило 1,13 млн. Это также несколько больше, чем в доковидном 2019 году (1,1 млн). И на 40% больше показателя 2021 года.

"Россия стала лидером по числу иностранных туристов, второе место занял Казахстан. Также в первую пятерку входят Великобритания, Германия и Индия", — добавил он.

В Рас-эль-Хайме 8 тыс. гостиничных мест, это 5% от их общего количества в Объединенных Арабских Эмиратах. Расбей напомнил, что в 2022 году в ОАЭ побывало около миллиона россиян, из которых порядка 50-60% — не классические туристы.

"Из 400-500 тыс. "чистых" туристов на Рас-эль-Хайму пришлось порядка 25%. Это очень хороший результат", — заметил представитель эмирата.

Он добавил, что Рас-эль-Хайма популярна у россиян благодаря большому количеству отелей с собственными пляжами: 90-94% отелей расположены на побережье. Порядка 75% отелей эмирата имеют категорию 4-5* и управляются крупнейшими международными цепочками. Кроме того, здесь располагается единственный в ОАЭ отель с системой "ультра все включено" Rixos Bab Al Bahr, который привлекает семьи с детьми.

"Эмират отвечает ожиданиям россиян и в плане высокого уровня безопасности, и достаточного выбора отелей премиального уровня с хорошим сервисом. Их привлекают возможности экскурсий за территорию отелей – они могут подняться на гору Джебел Джейс высотой почти 2 тыс. метров, отправиться на сафари в пустыню, посетить исторические достопримечательности, уникальную жемчужную ферму Suwaidi Pearls", — сказал Расбей.

По его словам, важно и то, что между Россией и ОАЭ выполняется достаточное количество прямых рейсов, что позволяет туристам добираться в эмират без пересадок. Сейчас общее число рейсов авиакомпаний РФ и эмиратов составляет порядка 200 в неделю. Лишь один из них, авиакомпании AZUR air, выполняется дважды в неделю в собственный аэропорт Рас-эль-Хаймы. Однако расстояние от аэропорта Дубая, куда летает большинство самолетов, до эмирата – всего 45 минут.

"Мы могли бы принимать и больше туристов, но хотим сохранить наш имидж эмирата c хорошей экологией, "Зеленого эмирата". Поэтому новые отели строятся, но с учетом соблюдения баланса между ростом турпотока и сохранением природы. В 2023 году откроются два новых пятизвездочных отелях цепочек Anantara и Sofitel, в 2024 году – еще два. К 2030 году хотим удвоить число номеров и довести их число до 16 тыс. А поток туристов – увеличить до 3 млн человек в год", — рассказал представитель эмирата Рас-эль-Хайма.

По словам представителя департамента туризма, большинство россиян приезжают в эмират с помощью туроператоров. Он отметил, что крупнейшие туроператоры, такие как Coral Travel или Anex Tour, до 2022 года отправляли россиян чартерными рейсами, но сейчас смогли адаптироваться к работе с регулярной перевозкой и сохранить турпоток на прежнем уровне, так как перевозчики ОАЭ значительно увеличили число рейсов в Россию.

"В этом году мы ожидаем дальнейшего роста турпотока. Уровень бронирований отелей сейчас превышает аналогичный показатель февраля 2022 года на 40-45%. Я уверен, что мы легко сможем увеличить число российских туристов по итогам 2023 года до 115 тыс. Единственное, что нас ограничивает – количество мест в отелях", — подытожил Иад Расбей.

Рас-эль-Хайма – самый северный из объединенных арабских эмиратов, его население составляет около 300 тыс. человек.