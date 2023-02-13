В частности, директору, руководившему комплексом в городе Еткуль Челябинской области в этот период, предъявлено обвинение по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Несчастный лучай произошел 23 февраля 2022 года. Следствие выяснило, что из-за ненадлежащего техобслуживания джакузи металлический диск для поступления аэрированной воды на дне бассейна был деформирован. Когда девочка, нырнув, зацепилась за него волосами, она не смогла сама освободиться и захлебнулась.

Кроме того, у спасателей в комплексе не было необходимой квалификации, они работали стажерами по гражданскому договору. Их количество было недостаточным для предотвращения нештатных ситуаций в праздничный день при большом скоплении посетителей, также не было дежурных медиков, отмечает пресс-служба.

В результате обнаружили ребенка слишком поздно, реанимировать уже не смогли.

Уголовное дело направлено в Еткульский городской суд Челябинской области для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что после трагического происшествия по решению суда комплекс закрывали на две недели из-за ряда выявленных нарушений, в том числе санитарных норм.

Также было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья повлекшее смерть потерпевшего).