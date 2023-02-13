В составе экскурсионного поезда два пригородных вагона, декорированных для погружения пассажиров в атмосферу 1943 года, которые будут следовать под управлением паровоза серии Л. В вагонах также размещены фотозона и детский игровой уголок.

Отмечается, что пассажиров будут обслуживать проводники в военной форме времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, для пассажиров будет организована анимационная программа, а также предоставлена возможность воспользоваться услугой полевой почты и отправить памятную открытку, говорится в сообщении.

Время в пути составит 2 часа 35 минут. Поезд будет ходить два раза в неделю — по субботам и воскресеньям.

Данный проект получил название "Дорогой мужества" и приурочен к 80-летию Победы в Курской битве и памяти строителей 95-километровой железнодорожной линии Старый Оскол — Ржава, проложенной в 1943 году за 32 дня для снабжения войск Красной армии на Курской дуге.