"Правительство России направит более 9 млрд рублей на строительство берегозащитных сооружений в Калининградской области. Речь идет о продолжении второго этапа строительства пляжеудерживающих сооружений в городе Светлогорске и поселке Отрадное на берегу Балтийского моря", — написал Алиханов.

Он пояснил, что средства направят на установку волнорезов и бун на сваях из сибирской лиственницы, которая не гниет в воде. Общая протяженность участка составит 4,5 км. Работы завершат в 2025 году. После этого планируется обновить и пляжи, сделать их более удобными и комфортными для местных жителей и туристов.

Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков сообщил "Интерфаксу", что в настоящее время работами по укреплению берега Балтийского моря в районе Светлогорска и Отрадного занимается ООО "Геоизол", с которым заключено два контракта на 3,3 и 1,5 млрд рублей. Компании предстоит провести реконструкцию участка старого променада в Светлогорске и установить на участке в 1700 метров 5 волноломов и 4 буны, а также обустроить выпуск естественных водотоков в море.

Второй контракт является первым подэтапом проекта по сохранению берега и намыву пляжей в Светлогорске, который является курортом федерального значения. Работы компании необходимо выполнить до 31 декабря 2024 года.