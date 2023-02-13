"Запись на подачу документов для оформления шенгенских виз осложнилась из-за распространения создаваемых третьими лицами специальных ботов. Они резервируют все свободные слоты на сайтах визовых центров, повторяя задачу поиска каждую минуту, что сильно затрудняет попытки самостоятельной записи. Боты не только увеличивают расходы граждан, но и создают дополнительные задержки в получении виз", — пишет издание.

Как отмечает газета, за свободные слоты на подачу визовых заявлений боты требуют с россиян от 4 до 7,5 тыс. рублей.

"Проблема особенно актуальна при подаче заявлений в визовый центр Франции в Москве. Те же сложности возникают и в визовых центрах Италии и Испании. Боты используются и для записи на подачу россиянами документов на визу в США в третьих странах, например, в Армении, Казахстане, Грузии, ОАЭ. Из-за этого запись на оформление виз растягивается на и более", — пишет "Коммерсантъ".

Как сообщили изданию опрошенные эксперты, полномочия властей РФ по пресечению подобного бизнеса ограничены, поскольку в законодательстве не предусмотрена ответственность за создание ботов, если у них нет признаков вируса или нарушения прав потребителей.

Представители туриндустрии в сложившейся ситуации рекомендуют туристами начинать оформление виз за полгода до поездки. Также можно попробовать подавать документы в регионах (например, на визу во Францию) или через VIP-залы в визовых центрах.