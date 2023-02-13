"Контракт продлен на пять лет", — сказала собеседница агентства.

Ранее Минкультуры РФ сменило генерального директора Государственной Третьяковской галереи — вместо Зельфира Трегуловой, возглавлявшей музей с 2015 года, назначена Елена Проничева. Также по согласованию с Минкультуры РФ пост гендиректора Русского музея покинул Владимир Гусев, став президентом музея.

Ранее в телеграм-каналах появилось сообщение о том, что директор Пушкинского музея Марина Лошак покидает свою должность. Позже она опровергла "Интерфаксу" эту информацию.