"Хотел бы обратить внимание на самодисциплину. Понятно, что без отпусков сложно, потому что работаем без выходных. Но я вижу заявления на отпуск на две, на три недели, тем более его проведение за границей. Это чересчур, это вообще не допустимо", — сказал Старовойт на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

Он отметил, что такие заявления на отпуск поступают от руководителей районного и муниципального уровня.

"Уважаемые главы районов, муниципальных образований, давайте более сдержанно к этому относится. В конце концов совесть должна быть. Какие отпуска сейчас, тем более за границей", — подчеркнул глава региона.

На территории Курской области, граничащей с Украиной, действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Приграничные территории Курской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.