"На создание инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" Минстроем России региону предоставляется субсидия в размере 368,3 млн рублей на 2023 г. и 1,1 млрд рублей на 2024 г. В прошлом году на эти цели были направлены 436,1 млн рублей", — отметил заместитель министра Юрий Гордеев.

На средства субсидии в Тверской области строят инфраструктуру туристко-рекреационного кластера в устьевом участке реки Шоша (4 этап). В рамках проекта предусматривается строительство здания речного вокзала для обслуживания пассажиров и туристических судов, размещения технических служб порта и туристского информационного центра. Это финальный этап строительства ТПУ пассажирского речного порта.

Также в этом году в регионе начнутся работы по проектированию подъездной дороги к аэропарку Завидово и продолжится проектирование транспортной связи двух автомобильных дорог с устройством двухуровневой транспортной развязки через автодорогу М-10 "Россия".

Ранее сообщалось, что инвестиционный проект "Завидово парк" предполагает, что здесь будет создан аквакомплекс с развлекательной составляющей и конференц-центром. Стройка осуществляется на территории особой экономической зоны туристко-рекреационного назначения в Конаковском районе Тверской области.

В Минстрое напомнили, что в рамках туристического нацпроекта в этом году 11 регионов России получат субсидии Минстроя РФ на создание обеспечивающей инфраструктуры.