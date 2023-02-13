Капитальный ремонт будет осуществлен на участке с 59-го по 69-й км. Противооползневые конструкции установят на протяжении 1412 м. Длина верховых подпорных стен составит 904 м, низовых — 508 м.

Участок на подъезде к курорту представляет собой двухполосную автодорогу IV категории с расчетной скоростью движения 40 км/ч для трудных участков в горной местности.

"Для обеспечения устойчивости склонов и стабилизации грунтов в местах оползневых процессов в проектные решения включено переустройство террас на откосах насыпи", — приводятся в сообщении слова главного специалиста отдела локальных экспертиз Саратовского филиала Главгосэкспертизы РФ Алексея Зизевского.

Проект также включает переустройство существующего наружного освещения на участке протяженностью 2,9 км, ремонт водопропускных труб, устройство укрепленных кюветов, быстротоков, перепадов, прудов-отстойников и иные работы. Для обеспечения безопасности движения предусмотрено устройство парапетного железобетонного ограждения типа "Нью Джерси", а также перильного ограждения, сигнальных столбиков.

Кроме того на участке капремонта установят дорожные знаки, нанесут горизонтальную и вертикальную дорожную разметку, устроят тротуары и пешеходные дорожки.

Заказчиком выступает ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства". Генеральный проектировщик — ООО "Земэнергоцентр".

"Ведучи" расположен в высокогорной части Итум-Калинского района на склонах хребта Данедук в Чечне.