В частности, Pegas Fly с 28 марта запускает прямой регулярный рейс по маршруту Грозный — Пермь.

"Также с марта планируется открытие рейсов в Джидду (Саудовская Аравия) авиакомпании Utair, — сказал собеседник агентства.

Кроме того он отметил, что с апреля планируется открытие сезонных регулярных рейсов в Анталью (авиакомпания Utair) и Египет (авиакомпания Nordwind).

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта "Северный" в 2022 году вырос на 8,9% по сравнению с 2021 годом — до 777,296 тыс. человек. Аэропорт обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, Utair, "Азимута", Pegas Fly.