"В связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 14 февраля и ночью 15 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильные осадки, сильные гололедно-изморозевые отложения, метель. Гололедица", — говорится в сообщении.

По данным Крымского гидрометцентра, также в эти дни ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный 15-20 м/с, местами — до 25 м/с.

МЧС допускает вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Спасатели напомнили о высокой вероятности ЧС из-за аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП и подтоплений территорий.

В предыдущий раз МЧС объявляло штормовое предупреждение в Крыму на 5-8 февраля из-за снега с метелью и гололедицей.