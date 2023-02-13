Рейс выполняется по вторникам. Вылет из Омска — в 17:00, из Барнаула — в 20:50. Время в пути — 2 часа.

"Utair продолжает расширять маршрутную сеть между городами Сибири. В этом сезоне открываем еще одно направление из Омска и теперь летаем оттуда по 7 маршрутам. Благодаря новому рейсу в Барнаул, путешественники смогут быстро добраться до горнолыжных трасс Белокурихи и Манжерока", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

В пресс-службе Utair "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о возобновлении полетов по этому маршруту.

"Летали в прошлом зимнем сезоне из Омска в Барнаул. Летом перестали и в текущем зимнем сезоне возобновили", — отметил собеседник агентства.

В справочной аэропорта Омска "Интерфаксу" сообщили, что Utair — единственная авиакомпания, которая выполняет полеты из Омска в Барнаул.