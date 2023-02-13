"Основные праздничные мероприятия будут организованы на территории музея "Дача Шаляпина". Среди них — открытый конкурс молодых исполнителей, научная конференция, художественная выставка, тематические экскурсии". В общественных местах до вечера будет звучать голос великого баса", — приводятся в сообщении слова главы Кисловодска Евгения Моисеева.

Юбилейные мероприятия продлятся всю неделю.

"Судьба великого русского баса Шаляпина неразрывно связана с Кисловодском. Артист не раз приезжал в Кисловодск не только для выступлений, но и чтобы отдохнуть и поправить здоровье", — отмечает пресс-служба.

Несколько лет назад в Кисловодске открыли первый на Северном Кавказе памятник Шаляпину. В прошлом году Шаляпинская ель, которая растет во дворе дачи, где останавливался певец, стала деревом года в России.