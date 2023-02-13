Как сообщает пресс-служба музея, она создан для незрячих и слабовидящих посетителей. Проект поможет составить полное впечатление об архитектурных особенностях здания и его истории. Для самостоятельного знакомства с макетом также предусмотрен аудиогид с тифлокомментарием.

"Сейчас мы применяем четыре разные технологии для макетирования в материале, это 3d-печать на FDM-принтере, 3d-печать на MSLA-принтере, УФ-печать и фрезеровка на станке ЧПУ. Если говорить о художественной стороне, то особого внимания заслуживает цвет фасадов Мраморного дворца. В отделке использовано три вида мрамора различных цветов, мы постарались показать их в макете максимально близко к оригиналу", — говорится в сообщении.

Такие детали помогают незрячим людям составить более полное представление об архитектуре, окружении и расположении здания в городе. Все тексты дублируются шрифтом Брайля, который корректирует незрячий брайлист. Постамент для макета сделан с учетом потребностей людей на инвалидной коляске.

Макет Мраморного дворца продолжает программу Русского музея по созданию комфортных условий для всех посетителей. В январе 2022 года постоянная экспозиция Михайловского замка Русского музея пополнилась тактильными копиями Большой императорской короны Российской империи, скульптурных портретов императора Павла I и императрицы Марии Фёдоровны. В Михайловском дворце появился тактильный макет здания и прилегающей территории. В 2020 году Русский музей подготовил первую постоянную инклюзивную экспозицию скульптуры в Строгановском дворце.

Мраморный дворец — уникальный памятник русской архитектуры второй половины XVIII в. Наряду с Зимним дворцом Мраморный дворец является основной достопримечательностью в панораме Дворцовой набережной Невы. Это один из немногих примеров архитектуры раннего классицизма в Санкт-Петербурге. В истории русской архитектуры дворец является уникальным примером использования природного камня в отделке здания.