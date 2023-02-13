"В прошлом году по решению федеральных органов была проведена работа по изменению проектно-сметной документации. Проведена федеральная Госэкспертиза. Получается, что нехватка средств по объекту — порядка 1 млрд рублей. Мы на эту тему проводили совещание на уровне полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, Минтранса РФ, Росавиации", — сказал Николаев.

Изменения, пояснил глава республики, пришлось вносить потому, что та проектно-сметная документация, которая была разработана в 2017 году, "сегодня не отвечает требованиям времени". Например, многие материалы были заложены в недостаточном объеме, уточнил он.

"В результате долгих обсуждений цифры, представленные в проектной сметной документации, в заключении Госэкспертизы, приняты. Сейчас идет процесс внесения изменений в федеральный бюджет(...), выделения соответствующих лимитов для этой стройки. Готовность объекта высокая — свыше 90%", — добавил Николаев.

Глава поставил задачу ввести объект до осени. Изначально все работы планировалось завершить до конца 2022 года.

Как сообщалось, в 2019 году аэропорт Нерюнгри был включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

В начале 2020 года сообщалось, что Росавиация заключила контракт на реконструкцию аэропорта Нерюнгри с ООО "Стройдорсервис" (Якутия).

По проекту предусмотрена реконструкция ВПП, строительство нового аэровокзального комплекса с пропускной способностью 300 пассажиров в час, склада ГСМ, аварийно-спасательной станции. На эти цели из федерального бюджета выделено 7,4 млрд рублей.

Осенью 2021 года была открыта после реконструкции взлетно-посадочная полоса. Следующим этапом до конца 2022 года должно было завершиться строительство здания аэровокзального комплекса.

Аэропорт "Нерюнгри" (он же "Чульман") — самый южный авиаузел Якутии — имеет две ВПП — грунтовую для вертолетов и бетонную (длиной 3,6 км, шириной 45 м) для самолетов. Основными перевозчиками в аэропорту являются авиакомпании "Аврора", "Якутия", "Газпром-Авиа", "ИрАэро", "НордСтар" и "Сибирь" (S7 Airlines).

В зимний период аэропорт Нерюнгри зачастую становится запасным аэродромом для аэропорта Якутска.