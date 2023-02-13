"Рост (количества — ИФ) отдыхающих увеличился на 25% в сравнении с январем 2022 года", — говорится в сообщении.

Власти города связывают увеличение турпотока с развитием не только лечебно-курортной отрасли, но и других видов туризма.

В пресс-службе отметили, что при составлении статистики не учитывают гостей, которые останавливаются в домах частного сектора. Предполагается, что из-за этого реальное количество туристов, приезжавших на курорт, гораздо больше.

Ранее сообщалось, что власти Железноводска к открытию нового курортного сезона намерены обновить и расширить общественные пространства для отдыхающих.