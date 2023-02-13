"Так, 15 февраля утром и днем в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском, Усть-Камчатском районах и Алеутском округе ожидается снег, местами сильный", — говорится в сообщении.

Ветер на этих территориях усилится до 24 м/с, в прибрежных районах — до ураганных 33 м/с. Там ожидается метель.

Ночью и днем в северо-западной части Тихого океана, прилегающей к восточному побережью Камчатки, ожидается штормовой ветер до 30 м/с. 16 февраля погода испортится в западной части акватории Берингова моря.

Ночью 16 февраля в краевом центре, местами в Елизовском районе, ожидается ветер до 30 м/с. Ночью и днем в Усть-Камчатском, Карагинском и Олюторском районах и Алеутском округе скорость ветра достигнет таких же значений. Там прогнозируют метель.

Спасатели советуют жителям районов, попадающих под удар стихии, временно не выезжать за пределы населенных пунктов и быть предельно осторожными, если поездку нельзя отложить. Туристам и охотникам рекомендуется воздержаться от выхода на маршруты, особенно в отдаленные и прибрежные районы.