Сообщение о том, что в Домбае на пятой очереди канатно-кресельной дороги остановилась линия, поступило в 13:00 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях. По данным ведомства, во время остановки на канатной дороге открытого типа находились 36 человек.

Прибывшие на место спасатели с помощью специального снаряжения спустили всех туристов. Никто из них не пострадал.

К спасению отдыхающих привлекалась бригада Карачаево-Черкесской аварийно-спасательной службы, сотрудники Домбайского поисково-спасательного подразделения КЧ ПСО МЧС России, а также группа Карачаевского местного пожарно-спасательного гарнизона.