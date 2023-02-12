Как напомнили в компании, туроператор начал выполнять чартерные программы на Байкал при поддержке правительства республики Бурятия летом 2020 года, в 2021 году состоялась первая зимняя полетная программа на Байкал.

"Сегодня это направление входит в тройку самых популярных направлений отдыха в России у наших туристов. Всего мы планируем выполнить семь оборотных рейсов с 11 февраля по 25 марта. Аэробусы А320 "Уральских авиалиний" будут вылетать из Москвы по субботам, приземляться в воскресенье. Самолет рассчитан на 158 кресел, первый рейс был загружен полностью, рейс 18 февраля продан на 90%", — рассказали в пресс-службе.

Фото: FUN&SUN

В компании подчеркнули, что основная точка притяжения туристов в зимней Бурятии – озеро Байкал, покрытое знаменитым голубым льдом.

"Фотографии туристов на фоне голубых и бирюзовых ледовых торосов и глыю заполняют соцсети после каждого зимнего рейса. Гости посещают остров Ольхон, купаются в горячих источниках, парятся в бане на берегу озера. В программу туров входит также знакомство с природными красотами и культурой народов Бурятии, посещение Иволгинского дацана – центра буддизма России, экскурсия в гости к семейским староверам, встреча с шаманами, посещение центров традиционной восточной медицины", — рассказали в пресс-службе.

21 февраля в Бурятии будут отмечать наступление Восточного Нового года – Сагаалгана, и туристы смогут увидеть праздничные обряды в дацанах.

Стоимость семидневных пакетных туров в Бурятию стартует от 36 тысяч рублей на человека. В цену включен перелет, проживание, трансферы и экскурсии по программе. У туристов есть возможность на месте приобрести дополнительные экскурсии.