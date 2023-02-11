По его словам, в связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности.
Как добавил Бирюков, "для помощи водителям грузовых автомобилей организовано дежурство тягачей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО".
Власти Москвы просят горожан в непогоду быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а при управлении транспортными средствами — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
В метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщали, что в 9:00 субботы высота снежного покрова на главной метеостанции города (ВДНХ) составляла 27 см. Как уточнили в метеобюро, "пока максимальная высота сугробов на ВДНХ нынешней зимой фиксировалась 19 декабря — 34 см".