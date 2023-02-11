"У нас очень теплые отношения между государствами, растет туристический поток, в связи с чем считаем возможным сделать послабление для российских туроператоров и сделать исключение в отношении Республики Беларусь и внести изменение в федеральный закон", — сказал он на встрече с туристическим бизнесом Башкирии.

Как отметил Решетников, в настоящее время странами ведется активная работа по реализации союзной программы по синхронизации законодательства в сфере туристской деятельности.

Министр уточнил, что речь идет о гармонизации государственных отраслевых стратегий развития и государственных программ РФ и Белоруссией, унификации норм о деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков, унификации норм об эффективности и объеме защиты прав туриста при невозможности исполнения туроператором обязательств по оказанию туристических услуг, унификации норм о доступе субъектов туристической деятельности на рынок туруслуг.